Фидан заявил Блинкену, что в Анкаре ждут завершения процесса по F-16

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стамбуле, что Анкара ждет завершения процесса в Вашингтоне по продаже турецкой стороне истребителей F-16.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

"Собеседнику было заявлено, что мы [Турция] ждем завершения процесса закупки F-16", - сказал источник.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

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