ВМС Британии сообщили о приближении лодок к торговому судну в Красном море

Шесть небольших лодок приблизились к торговому судну в Красном море примерно в 92 км от йеменского города Мокка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил информацию о том, что шесть небольших лодок приблизились к торговому судну на расстояние 1 мили (около 1,8 км - прим.) примерно в 50 морских милях (около 92 км - прим.) к юго-востоку от города Мокка в Йемене", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в X (ранее Twitter).

Оружия на лодках замечено не было. Силы коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море оказывают помощь торговому судну, указали в UKMTO.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

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