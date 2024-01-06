Во Франции признают провал национальной дипломатии в Африке

Французская дипломатия в 2023 году значительно утратила свое влияние в Африке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, так считает французская радиостанция RFI.

Бывшие союзники Парижа устремили свои взгляды в другие стороны в обстановке военных переворотов и политических неурядиц, отмечает она.

"Дипломатия Франции в 2023 году существенно утратила свои позиции в Африке по мере того, как бывшие союзники направили усилия своей внешней политики в другие стороны после серии военных переворотов и общих политических потрясений, - указывает радиостанция. - И новый закон, усложняющий иностранцам иммиграцию во Францию, только усложнил ситуацию".

"Французские интересы в Африке столкнутся в 2024 году с колоссальными вызовами - особенно после свержения лидеров в Нигере и Буркина-Фасо, которые, как и Мали, в прошлом были оплотами французского военного присутствия в регионе Сахеля, - отмечает RFI. - Неожиданный госпереворот покончил и с долгим партнерством с Габоном - ключевым игроком в Центральной Африке".

"Франция переживает поворотный момент в связях с Африкой, - цитирует радиостанция исследователя из Института Тимбукту в Сенегале Бабакара Ндьяя. - Эти отношения находятся в самой низкой точке со времен колонизации и работорговли Французские военные пока остаются в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Габоне, Джибути и Чаде, но будущее этого присутствия туманно. Германия уже стремится заменить Францию".

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