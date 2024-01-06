ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака

Турецкие ВВС уничтожили 15 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в ходе воздушной операции, проведенной в субботу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"Воздушная операция проведена 6 января на севере Ирака в районах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос. В результате уничтожено 15 целей (убежища, укрытия склады), используемые террористической организацией, и значительное число находившихся в них боевиков", - говорится в сообщении.

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