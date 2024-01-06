https://news.day.az/world/1627423.html ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака
ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака
Турецкие ВВС уничтожили 15 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в ходе воздушной операции, проведенной в субботу.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
"Воздушная операция проведена 6 января на севере Ирака в районах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос. В результате уничтожено 15 целей (убежища, укрытия склады), используемые террористической организацией, и значительное число находившихся в них боевиков", - говорится в сообщении.
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