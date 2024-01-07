В штате Миссури пригрозили не допустить Байдена к участию в праймериз штата

Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил не допустить президента Джо Байдена до участия в праймериз, если Верховный суд США не восстановит другого претендента Дональда Трампа в списках участников первичных выборов в штатах Колорадо и Мэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"То, что произошло в Колородо и Мэне, позорно и подрывает нашу республику. Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену", - написал Эшкрофт на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

20 декабря Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году, сославшись на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США. Согласно нему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

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