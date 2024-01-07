https://news.day.az/world/1627436.html Шарль Мишель может досрочно покинуть пост председателя Европейского совета
Шарль Мишель может досрочно покинуть пост председателя Европейского совета
Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил намерение участвовать в выборах в Европарламент от партии Реформаторское движение, передает Day.Az.
Он сообщил, что намерен принять присягу в качестве члена Европейского парламента.
Срок полномочий Мишеля как председателя Европейского совета заканчивается в ноябре 2024 года, а выборы в Европарламент пройдут в июле. Он заявил, что будет исполнять обязанности председателя Европейского совета до принятия присяги в качестве члена Европейского парламента. Как отметит политик, "занимать две должности невозможно".
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