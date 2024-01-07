https://news.day.az/world/1627440.html На Западном берегу произошли столкновения израильских военных и палестинцев - СМИ
На Западном берегу произошли столкновения израильских военных и палестинцев - СМИ
Вооруженные столкновения израильской армии с палестинцами произошли на Западном берегу реки Иордан.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
По его информации, силы безопасности Израиля проводят рейды в городах Дженин, Иерихон, Наблус, Хеврон. Там с раннего утра слышны взрывы и интенсивная стрельба.
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