На Западном берегу произошли столкновения израильских военных и палестинцев

Вооруженные столкновения израильской армии с палестинцами произошли на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, силы безопасности Израиля проводят рейды в городах Дженин, Иерихон, Наблус, Хеврон. Там с раннего утра слышны взрывы и интенсивная стрельба.

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