https://news.day.az/world/1627459.html В Казахстане произошло землетрясение
В Казахстане произошло землетрясение
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщает Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 55 км к востоку от Алматы. Очаг залегал на глубине 10 км.
Землетрясение ощущалось в Тургене до 3 баллов, в Алматы - до 2 баллов.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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