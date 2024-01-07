В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщает Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 55 км к востоку от Алматы. Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось в Тургене до 3 баллов, в Алматы - до 2 баллов.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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