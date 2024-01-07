Десятки новых задержанных в Иране за теракт

В иранской провинции Керман задержаны 32 человека в связи с двумя терактами, совершенными в годовщину гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом заявил прокурор иранской провинции Керман Мехди Бахши.

По словам М.Бахши, один из двух камикадзе был гражданином Таджикистана, личности остальных устанавливаются.

Бахши добавил, что в последнее время в провинции Керман были задержаны 23 террориста ИГИЛ, которые планировали совершение теракта. Кроме того, в провинции было обезврежено 16 бомб.

Отметим, что террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кермане.

3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате взрывов погибли 90 человек, 248 получили ранения.

Напомним, что генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!