Трамп назвал заложниками людей, осужденных за участие в штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп назвал заложниками людей, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года, которые были осуждены и сейчас находятся в тюрьмах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Трамп, выступая в субботу перед своими сторонниками в штате Айова.

"Они должны освободить заложников J6 (January 6, событий 6 января - прим.). Они пострадали <...>. Некоторые люди называют их заключенными. Я называю их заложниками", - сказал Трамп.

Бывший американский лидер призвал лично нынешнего президента США Джо Байдена "освободить заложников".

6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Позднее несколько участников были приговорены к тюремному заключению. Так, например, федеральный суд столичного округа Колумбия приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего руководителя ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио за планирование штурма Капитолия, к 17 годам - Джозефа Биггса, являвшегося ранее одним из руководителей этого движения.

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