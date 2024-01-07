https://news.day.az/world/1627515.html Глава МИД Алжира критикует американский отчет о свободе вероисповедания
Глава МИД Алжира критикует американский отчет о свободе вероисповедания
Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф выразил глубокое сожаление по поводу заявления Госдепартамента США о свободе религии в Алжире.
Как передает Day.Az, соответствующая информация была распространена в социальной сети Х (бывший Twitter).
Министр отметил, что информация госдепа о состоянии религиозных свобод в Алжире является "ошибочной и неточной".
Напомним, что 4 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что ряд стран, включая Азербайджан, добавлен в "список особого наблюдения" в связи со свободой вероисповедания.
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