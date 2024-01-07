КНДР снова проводит артиллерийские учения в Желтом море

Вооруженные силы КНДР снова провели артиллерийские учения на западном побережье страны - уже третий день подряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источники в минобороны сообщили агентству Yonhap.

Артиллерийские стрельбы проходили к северу от острова Ёнпхёндо, расположенного в Желтом море. "Со стороны Северной Кореи слышен гул выстрелов", - говорится в предупреждении местных властей уезда Ончжин, к которому относится остров. По их словам, подразделение южнокорейской армии на острове занимается ответными мерами. Жителей попросили быть бдительными при нахождении на открытом пространстве.

По словам источника, артиллерийская стрельба началась примерно в 16:00 по местному времени (10:00 мск). Южнокорейская сторона не планирует проводить аналогичные учения. Ни один из северокорейских снарядов не упал к югу от Северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Ущерба не зафиксировано.

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