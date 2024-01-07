Боррель обсудит в Саудовской Аравии ситуацию в Газе и Красном море

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель вылетает в воскресенье в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом для обсуждения конфликта Израиля и Палестины и эскалации напряженности в Красном море, сообщила внешнеполитическая служба Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 7-8 января будет находиться с визитом в Саудовской Аравии, в ходе которого он встретится с высокопоставленными лицами, включая министра иностранных дел Фейсала бен Фархана Аль Сауда и генерального секретаря Совета сотрудничества государств Персидского залива Джассима Мухаммеда аль-Будайви", - говорится в сообщении дипслужбы ЕС.

Целью его поездки станет "продвижение дипломатических усилий по созданию условий для справедливого и долгосрочного мира между Израилем, Палестиной и во всем регионе". "Будет обсуждаться ситуация в Газе, а также опасная эскалация в Красном море", - отметила дипслужба ЕС.

5-6 января Боррель с аналогичными целями посетил Ливан, заметных практических результатов его визит не принес.

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