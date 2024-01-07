Сестра Ким Чен Ына обещает Сеулу "крещение огнем"

Власти Южной Кореи своими действиями и заявлениями навлекают на себя "крещение огнем".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, слова которой передает агентство ЦТАК.

"Спусковые крючки нашей армии уже сняты с предохранителей. На малейшую провокацию наша армия ответит незамедлительным крещением огнем. В последнее время у южнокорейских военных гангстеров излюбленными словами для обозначения некого принципа ответных действий стали "моментально, мощно и до конца", - сказала Ким Ё Чжон.

Отмечается, что КНДР накануне не проводила никаких артиллерийских стрельб, а осуществила подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий, а Южная Корея "попалась на наживку", выставив северокорейцев провокаторами.

Утром 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. На фоне обстрелов южнокорейские власти объявили эвакуацию жителей острова Ёнпхёндо.

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