В Италии заявили, что Евросоюз должен создать свою армию

Евросоюзу следует создать свои вооруженные силы, которые будут предотвращать войны и поддерживать мир. Как передает Day.Az, об этом в интервью изданию La Stampa заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики", - считает политик.

По мнению Таяни, в мире с множеством кризисов, которые охватывают обширную территорию от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, общая для европейских стран армия должна стать "конкретным фактом".

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