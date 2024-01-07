https://news.day.az/world/1627572.html Нетаньяху обратился к "Хезболле" с предложением
Нетаньяху обратился к "Хезболле" с предложением
Израиль готов урегулировать конфликт с "Хезболлой" политическими способами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого передает газета "Давар".
"Я предлагаю "Хезболле" усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы - ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими способами", - сказал Нетаньяху.
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