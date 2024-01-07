В США обеспокоились возможным военным конфликтом Израиля и «Хезболлы»

Администрация президента США Джо Байдена намерена предотвратить полномасштабный военный конфликт между Израилем и движением "Хезболла". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Washington Post.

В администрации Байдена обеспокоились заявлениями израильского руководства о возможном начале военной операции на севере Ливана. Чиновники предполагают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может рассматривать расширение боевых действий как способ удержания власти на фоне критики правительства.

Как сообщил представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер, 8 января госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Израиль, чтобы обсудить с руководством страны шаги по деэскалации противостояния. "Распространение этого конфликта за пределы сектора Газа не отвечает ничьим интересам - ни Израиля, ни региона, ни мира", - добавил спикер Госдепа.

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