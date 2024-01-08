Израильские ПВО перехватили летательный аппарат, запущенный из Ливана
Израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили на севере страны летательный аппарат, запущенный из Ливана. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
"Минувшим вечером вражеский летательный аппарат, вторгшийся в Израиль из Ливана, был успешно перехвачен силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля в районе Эвен-Менахема на севере Израиля", - сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что израильтяне нанесли удар по отряду радикалов в ливанском населенном пункте Марвахин.
7 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности урегулировать конфликт с "Хезболлой" политическими способами.
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