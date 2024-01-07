Шарль Мишель не уйдет в отставку до выборов в Европарламент

Глава Европейского совета Шарль Мишель не покинет свой нынешний пост до выборов в Европарламент 6-9 июня, в которых он принял решение участвовать, а будет совмещать текущие функции с предвыборной кампанией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам близкий к Мишелю источник в Евросовете. Он подчеркнул, что в случае избрания Мишеля его полномочия просто перейдут к преемнику с июня 2024 года, то есть на пять месяцев раньше срока.

"Нет никаких законов, запрещающих совмещать исполнение обязанностей главы Европейского совета и готовиться к участию в выборах. Президент Мишель продолжит выполнять свои функции до выборов и покинет пост только в случае избрания", - сказал чиновник.

"В любом случае полномочия Шарля Мишеля истекают 30 ноября 2024 года, а назначение нового председателя Европейского совета должно пройти в июне 2024 года. В случае избрания Мишеля в Европарламент его преемник просто приступит к исполнению своих обязанностей раньше", - подчеркнул источник.

Как заявил источник, Мишель уверен, что его выдвижение на выборы в Европарламент до истечения нынешних полномочий не ослабит Евросоюз. "Мишель возвращается к прямому контакту и диалогу с избирателями. Участие в выборах только усилит его демократическую легитимность", - сказал он, отвечая на утреннюю публикацию в газете Politico.

Издание утверждает, что участие Мишеля в выборах подорвет стабильность Евросоюза и "отдаст ЕС в руки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".

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