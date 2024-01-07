Экс-премьер Франции покинул пост председателя совета директоров фонда инвестиций Армении

Решением министра экономики Ваана Керобяна, Доминика де Вильпена сменила бывшая зам Керобяна, Ани Испирян. В отставку подали и член совета, итальянский финансовый консультант Исидоро Лучиола, а также глава инвестиционного комитета фонда, ИТ-инвестор Халед Элиуи, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.



Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен покинул пост председателя Совета директоров Фонда национальных интересов Армении (ANIF). Де Вильпен входил в совет директоров ANIF со дня его основания в 2019 году.



Решением министра экономики Ваана Керобяна де Вильпена заменила бывшая замминистра экономики Ани Испирян. Кроме того, членами совета директоров ANIF назначены бывшие руководители аппаратов двух вице-премьеров, Мгера Григоряна (Эдгар Мкртчян) и Тиграна Хачатряна (Арман Адилханян).



По итогам голосования, состоявшегося после этого, были досрочно прекращены полномочия директора фонда Давида Папазяна. После этого де Вильпен подал в отставку и как член совета. С ним ушел и другой член совета, видный итальянский финансовый консультант Исидоро Лучиола. Кроме того, в отставку подали председатель инвестиционного комитета фонда, французский ИТ-инветсор Халед Элиуи и член комитета Майкл Томпсон.



Напомним, в задачи фонда входит привлечение зарубежных инвестиций. До сегодняшнего дня фонд привлек около $210 млн. зарубежных инвестиций, в том числе в авиакомпанию Fly Arna - $10 млн. и в солнечную станцию "Айг-1" - $200 млн. На внутреннем рынке, от локальных инвесторов, привлечено 7,8 млрд. драмов (около $19,4 млн.) непосредственно от ANIF, 900 млн. драмов ($2,2 млн.) - от частных партнеров и около 1,9 млрд. ($4,8 млн.) - от банков.

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