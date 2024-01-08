Во Франции закрываются школы

Власти французского департамента Па-де-Кале, сильно пострадавшего от наводнений, приняли решение не возобновлять работу 16 школьных учреждений в понедельник после рождественских каникул. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пресс-релизе отмечается, что национальные органы образования провели оценку ситуации. По ее результатам было решено, что 16 школ, которые пострадали от наводнений, не смогут принять учеников в понедельник, 8 января.

Отмечается, что будут реализованы меры для непрерывности обучения учащихся каждого из затронутых учебных заведений, такие как введение дистанционного обучения или проведение занятий в муниципальных залах коммун или других школах.

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