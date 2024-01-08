Большинство немцев хотят смены канцлера

По данным исследования института INSA, проведенного для издания Bild, стало известно, что почти две трети жителей Германии хотели бы смены федерального канцлера, причем вместо Олафа Шольца на этом посту большинство хотело бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса, передает Day.Az.

В публикации отмечается, что за замену Шольца на Писториуса высказались 64,3% опрошенных жителей Германии.

До этого по данным опроса социологического института Civey стало известно, что более половины граждан ФРГ считают, что коалиционное правительство "Светофор" во главе с Олафом Шольцем распадется в течение 2024 года.