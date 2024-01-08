Израиль сообщил о повреждениях на базе ВВС в результате удара "Хезболла"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что при нанесении ракетного удара ливанской группировкой "Хезболла" пострадала инфраструктура базы ВВС Мерон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

В результате ракетного обстрела "Хезболлах" был причинен ущерб системе управления воздушным движением базы ВВС Мерон на севере Израиля, информирует издание со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари. Он не уточнил характер и масштабы ущерба, но согласно кадрам, распространенным "Хезболлах", два купола радаров были поражены противотанковыми управляемыми ракетами.

По словам Хагари, остановки деятельности по обнаружению объектов в воздухе и контролю за воздушным пространством не произошло. Подразделение продолжает функционировать и имеет "другие системы в качестве резервных", сказал представитель ЦАХАЛ.

6 января вооруженное крыло шиитской партии "Хезболла" выпустило с территории Ливана более 60 ракет по военному объекту на севере Израиля в качестве ответа на уничтожение замглавы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури.

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