Фермеры в Германии снова вышли на протесты

Фермеры выехали в Берлин на протесты с плакатами: "Без фермеров нет будущего", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На дорогах выстроились колонны сельскохозяйственной техники. Протесты проходят под контролем полиции.

"Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство", - сказано на плакатах протестующих.

Некоторые фермеры приехали с прицепами, ведь акция должна закончиться только через неделю.

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