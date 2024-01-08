Трамп рассказал, как поставил на место Макрона

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал как поставил на место президента Франции Эммануэля Макрона во время митинга в Мейсон-Сити, штат Айова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Le Figaro, экс-президент США раскрыл детали диалога, который, предположительно произошел между главами государств в 2019 году во время торговой напряженности между странами.

"Вы знаете Макрона? Он очень хороший парень", - сказал республиканец, прежде чем описать разговор, который он имел с главой французского государства.

Дональд Трамп сказал, что узнав о планах Макрона обложить налогом американский бизнес во Франции, он связался со своим французским коллегой. После того, как Макрон отказался от сотрудничества, Трамп пригрозил наложить 100 процентный налог на импорт французского вина и шампанского в США.

Экс-президент США отметил, что его угроза возымела моментальный эффект и Макрон стал упрашивать американского лидера не вводить такое ограничение. В результате Макрон отказался от идеи ввода налога на прибыль американского бизнеса.

Отметим, что причиной напряженности между Вашингтоном и Парижом стал французский налог, облагающего 3% оборота, полученного во Франции, цифровыми гигантами такими как Google, Amazon или Facebook.

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