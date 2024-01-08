ЦАХАЛ нанес удар по позициям "Хезболла"

Израильские военные обстреляли многочисленные объекты шиитского движения "Хезболла" в Ливане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью ЦАХАЛ нанес удары по многочисленным объектам "Хезболлах" в Ливане. Истребители ВВС Израиля нанесли удар по военному комплексу "Хезболла" в районе Марвахина, а также по ракетной установке и террористической инфраструктуре в районе Айта-аш-Шаб", - говорится в сообщении.

"За прошедшие сутки беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по пусковой установке, которая использовалась для обстрела территории Израиля, а вертолет - по району, из которого был произведен пуск противотанковой ракеты в сторону Израиля", - добавили в пресс-службе.

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