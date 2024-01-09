В США назвали Байдена одним из худших президентов в истории

Действующий президент США Джо Байден является одним из худших президентов в истории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил член сената от Республиканской партии от штата Миссури Эрик Шмитт в интервью американскому телеканалу Fox News.

"(Байден. - прим.) один из худших президентов в истории (США. - прим.)", - заявил Шмитт.

Сенатор в рамках интервью также негативно высказался об экономической политике Байдена, которая, по словам Шмитта, негативно влияет на избирателей, а также назвал администрацию американского президента "полной катастрофой".

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что сегодня мир расплачивается за последствия внешней политики Джо Байдена. В эфире своей авторской программы он заявил, что Китай нацелен на воссоединение с Тайванем, а конца конфликту между Россией и Украиной также не видно.

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