В Южной Корее признали неэффективность буферных зон с КНДР

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея констатировал, что прописанное в межкорейском соглашении о снижении напряженности положение о буферных зонах, в которых запрещено проводить артиллерийские учения, больше не соблюдается.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель комитета Ли Сон Чжун в ходе брифинга в министерстве обороны.

"Северная Корея нарушила примерно 3 000 раз соглашение в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Помимо этого, она на протяжении трех дней проводит стрельбы на западном побережье. В силу этого зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует", - сказал Ли Сон Чжун. "Вместо того, чтобы каждый день реагировать на действия противника, наши вооруженные силы будут проводить учебные стрельбы на северо-западных островах в соответствии с собственными планами", - добавил он.

В октябре 2023 года министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик сообщил, что КНДР нарушила межкорейское соглашение о снижении напряженности примерно 3 600 раз. Соглашение предусматривает определение районов, в которых запрещены артиллерийские обстрелы, морские учения и полеты авиации. По словам министра обороны, с момента подписания договора КНДР около 3 400 раз демонстрировала подготовку ствольной артиллерии и амбразур к использованию.

В ноябре прошлого года Минобороны КНДР заявило, что перестанет соблюдать соглашение полностью, так как в Сеуле объявили о решении перестать соблюдать часть его положений. Республика Корея отказалась от выполнения договоренностей по бесполетным зонам в ответ на запуск разведывательного спутника.

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