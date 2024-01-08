В Турции сообщили, что отношения Анкары и Вашингтона зашли в тупик

Отношение между Турцией и США зашли в тупик, поскольку Анкара затягивает одобрение заявки Швеции в НАТО, при этом власти Турции склоняются к тому, чтобы одобрить заявку Стокгольма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает турецкая газета T24.

"Затягивание Турцией вопроса о членстве Швеции в НАТО практически завело отношения (США и Турции - прим. ред.) в тупик", - говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что после саммита НАТО летом 2023 года США "жаловались" на то, что Турция "не выполнила своих обещаний" по одобрению членства Швеции в альянсе.

До этого сообщалось, что окончательное решение в вопросе членства Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) примет парламент Турции.

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