В США раскрыли, в чем заключается трагедия предстоящих выборов

Трагедия предстоящий выборов в США состоит в том, что основное внимание действующего президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа будет направлено "в прошлое", а именно на выборы 2020 и последовавший за ними штурм Капитолия. Как передает Day.Az, об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

"Одна из трагедий матча-реванша 2024 года между Джо Байденом и Дональдом Трампом заключается в том, что все дело будет в прошлом, в частности, в последних выборах", - говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что выборы 2024 года в США, скорее всего, будут носить "ретроспективный характер", поскольку Трампу необходимо заявить, что выборы 2020 года были украдены, "чтобы оправдать свое поведение после дня выборов и 6 января" при штурме Капитолия, а Байдену - предупредить о диктатуре, потому что общественности не нравятся результаты его собственной политики.

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