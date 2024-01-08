Китайская контрразведка задержала иностранца по подозрению в работе на MI6

Министерство государственной безопасности КНР объявило о задержании иностранного консультанта, который, по данным следствия, собирал секретные сведения для британской внешней разведки MI6.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В ведомстве не указали гражданство, возраст и точное имя задержанного. По информации министерства, он действовал в интересах MI6 с 2015 года, и британская разведка тренировала его и снабжала специальным оборудованием. Кроме поездок в Китай для сбора секретных данных, консультант помогал MI6 вербовать других шпионов.

SCMP уточняет, что министерство госбезопасности КНР впервые выступает с подобными обвинениями в адрес MI6. Ранее аналогичные заявления звучали в адрес ЦРУ.

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