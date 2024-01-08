Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, попала под ракетный удар. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

"Ракетный обстрел был осуществлен по американской базе на нефтяном месторождении "Аль-Омар", к востоку от Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении телеканала.

Вещатель отметил, что по территории базы были выпущены 30 ракет, запуск происходил с территории Сирии.

Отмечается, что всего у США 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирийской Арабской Республики. С начала эскалации палестино-израильского конфликта американские базы в стране регулярно подвергаются обстрелам.

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