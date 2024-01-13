В Армении усиливается антисемитизм

1 января группа молодых неонацистов прошла маршем по Еревану с нацистскими флагами. На видеозаписях в социальных сетях видно, как они возлагают венки к памятнику Гарегину Нжде - пособнику гитлеровского режима, который вербовал этнических армян для Германии во время Второй мировой войны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье на сайте израильской радиостанции Israel National News - Arutz Sheva.

Автор статьи отмечает, что не обращая внимания на полицию, группа выкрикивала лозунги против внешних и внутренних врагов: "Одна нация, одно государство, одна воля". 1 января - день рождения Нжде, который был одним из членов Армянского национального совета, действовавшего в рамках Имперского министерства оккупированных восточных территорий гитлеровской Германии.

"Группа неонацистов, называющая себя Hosank, утверждает, что является единственным в стране этнорелигиозным политическим движением. "Мы должны выйти на улицы с лозунгом "Армения для армян" и показать всему миру, что хозяевами Армении могут быть только чистые армяне", - так говорится на их сайте. Это явно антисемитское движение, на сайте которого размещены антиеврейские карикатуры", - пишут израильские СМИ.

В статье напоминается, что с сентября 2023 года единственная синагога в Армении стала объектом трех последовательных поджогов. Группа, стоящая за двумя последними инцидентами - Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) - угрожала нападениями на раввинов и израильтян по всему миру и восхваляла ХАМАС и "Хезболлу" после резни 7 октября. Местные службы безопасности ничего не сделали для защиты синагоги.

"В ноябре 2023 года бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян выступил с антисемитской речью, заявив, что евреи не имеют права на существование, и что Израилю повезло, что он (Погосян) не помогал ни ХАМАС, ни "Хезболле". "Если бы я работал на "Хезболлу" или ХАМАС, то 7 октября были бы убиты не 1000 людей, а 100000. Я считаю уничтожение евреев сверхсправедливым актом", - сказал он.

Как пишет автор статьи, с ростом антисемитизма армяно-иранские отношения приобретают всё более стратегический характер. 27 декабря прошлого года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Ереван, где отметил огромное значение Армении для Ирана.

"Выступая на пресс-конференции, он заявил о поддержке Тегераном территориальной целостности Армении и сказал, что в 2024 году объем двусторонней торговли должен достичь 1 миллиарда долларов.

По данным западных СМИ, Ереван активно помогает Москве обходить санкции, способствуя транзиту иранских беспилотников и ракет", - резюмируют израильские СМИ.

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