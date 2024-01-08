https://news.day.az/world/1627748.html В Тегеране обрушился жилой дом
В Тегеране обрушился жилой дом
На юге Тегерана утром обрушился трехэтажный жилой дом.
Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.
В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, в районе происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, причины происшествия выясняются.
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