В Тегеране обрушился жилой дом

На юге Тегерана утром обрушился трехэтажный жилой дом.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, в районе происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, причины происшествия выясняются.

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