https://news.day.az/world/1627752.html В Беларуси обрушился мост - ВИДЕО
В Беларуси обрушился мост - ВИДЕО
В Беларуси обрушился пролет моста через реку Неман. О ЧП сообщается в Telegram-канале МЧС Беларуси, передает Day.Az.
По данным ведомства, на момент обрушения мост уже был выведен из эксплуатации, проводился его демонтаж. При обрушении моста в реке оказался проводивший работы на мосту экскаватор с водителем, еще два человека получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.
Инцидент произошел сегодня неподалеку от деревни Тосино в Лидском районе Беларуси.
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