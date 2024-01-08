В Беларуси обрушился мост

В Беларуси обрушился пролет моста через реку Неман. О ЧП сообщается в Telegram-канале МЧС Беларуси, передает Day.Az.

По данным ведомства, на момент обрушения мост уже был выведен из эксплуатации, проводился его демонтаж. При обрушении моста в реке оказался проводивший работы на мосту экскаватор с водителем, еще два человека получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел сегодня неподалеку от деревни Тосино в Лидском районе Беларуси.

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