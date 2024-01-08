В Кипре сменили министра обороны

Президент Кипра Никос Христодулидис внес изменения в состав кабинета министров, назначив новых министров обороны, юстиции и общественного порядка, здравоохранения, сельского хозяйства.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис.

В частности, новым главой оборонного ведомства назначен Василис Палмас, который сменит на этом посту Михалиса Йоргалласа.

Утверждение и вступление в должность новых министров и чиновников правительства состоятся и вступят в силу со среды, 10 января.

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