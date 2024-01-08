https://news.day.az/world/1627755.html В Кипре сменили министра обороны
В Кипре сменили министра обороны
Президент Кипра Никос Христодулидис внес изменения в состав кабинета министров, назначив новых министров обороны, юстиции и общественного порядка, здравоохранения, сельского хозяйства.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис.
В частности, новым главой оборонного ведомства назначен Василис Палмас, который сменит на этом посту Михалиса Йоргалласа.
Утверждение и вступление в должность новых министров и чиновников правительства состоятся и вступят в силу со среды, 10 января.
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