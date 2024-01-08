ЦАХАЛ сообщил о новых авиаударах по объектам "Хезболла"

Израильские истребители нанесли новые удары по объектам вооруженного крыла шиитской организации "Хезболла" на территории Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболла" в Ливане, включая военные объекты, на которых действовали террористы "Хезболла", - говорится в сообщении.

Кроме того, "некоторое время назад противотанковая ракета была запущена из Ливана по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля", продолжили в пресс-службе. "В ответ ЦАХАЛ нанес удары по районам ливанской территории", - добавили военные.

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