https://news.day.az/world/1627782.html В Ливане в результате удара Израиля погиб командир подразделения "Хезболлах"
В Ливане в результате удара Израиля погиб командир подразделения "Хезболлах"
Высокопоставленный командир подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" погиб в Ливане в результате израильского удара.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом три источника в службе безопасности сообщили агентству Reuters.
По их информации, Израиль атаковал юг Ливана. Как отмечает Reuters, более 130 членов "Хезболлах" погибли с 7 октября в Ливане.
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