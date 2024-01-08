В Ливане в результате удара Израиля погиб командир подразделения "Хезболлах"

Высокопоставленный командир подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" погиб в Ливане в результате израильского удара.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом три источника в службе безопасности сообщили агентству Reuters.

По их информации, Израиль атаковал юг Ливана. Как отмечает Reuters, более 130 членов "Хезболлах" погибли с 7 октября в Ливане.

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