В Германии усомнились в успехе идеи европейских вооруженных сил

В Германии усомнились в успехе идеи создания общеевропейских вооруженных сил, так как это потребует большого шага в сторону интеграции.

Как передает Day.Az со ссылой на ТАСС, об этом пишет Das Erste.

В интервью с изданием эксперт в области ядерной энергетики Лидия Вакс отметила, что в случае, если США перестанут обеспечивать ядерную защиту Европы, то вполне вероятен сценарий не совместных разработок в ядерной сфере, а то, что каждая европейская страна, входящая в союз, захочет обеспечить собственное ядерное оружие.

Эксперт усомнилась, что Франция или Великобритания (страны Европы, обладающие ядерным оружием - прим. ред.) возьмут на себя роль гарантов ядерной безопасности в Европе. В случае возможного создания общих ядерных сил, речь уже пойдет скорее об "Соединенных Штатах Европы". Франция в последние годы зародила сомнения, что в критической ситуации она не поставит национальные интересы выше общеевропейских.

Издание отмечает, что в европейских дебатах о вооруженных силах ЕС мало внимания уделяется обычным вооружениям, так как на данный момент США являются не только ядерной защитой, но и обеспечивают "оборону и сдерживание традиционными средствами ведения войны". В случае отказа США, одно ядерное сдерживание окажется малоэффективным.

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