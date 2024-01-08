https://news.day.az/world/1627790.html Хакан Фидан совершит визит в Кыргызстан
Хакан Фидан совершит визит в Кыргызстан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 9 января совершит официальный визит в Кыргызстан по приглашению главы МИД страны Жээнбека Кулубаева.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Турции.
В ходе встреч планируются обсуждение всех аспектов турецко-кыргызских двусторонних отношений, а также обмен мнениями по текущим региональным событиям и международным проблемам.
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