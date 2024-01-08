https://news.day.az/world/1627792.html ЕС начинает обсуждение собственной военной миссии в Красном море
ЕС начинает обсуждение собственной военной миссии в Красном море
Евросоюз на этой неделе приступает к обсуждению запуска собственной военной миссии в Красном море.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил представитель главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.
"Верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море, - заявил он. - Страны ЕС в конце этой неделе приступят к обсуждению этой миссии".
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