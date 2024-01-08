Польшу обвинили в сокрытии данных по подрыву «Северных потоков»

Предыдущий состав правительства Польши скрывал данные о диверсантах, устроивших подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По словам следователей, эти польские официальные лица не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые улики о предполагаемых передвижениях диверсантов по польской земле", - говорится в статье.

В частности, со следствием отказывались делиться записями с камер видеонаблюдения, а чиновники из некоторых ведомств либо не отвечали на запросы правоохранителей, либо делились искаженными или противоречивыми данными.

Между тем следствие считает, что теракт осуществили с Украины через территорию Польши, однако пока не может установить, знало ли о готовящейся диверсии правительство Матеуша Моравецкого.

Следователи надеются, что обновленный состав польского правительства будет с большей охотой делиться уликами и поможет пролить свет на обстоятельства теракта.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

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