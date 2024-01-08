Евросоюз пригрозил КНДР

Дипслужба Евросоюза пригрозила КНДР "серьезными последствиями" за предполагаемые поставки ракет России, однако не уточнила, о чем конкретно может идти речь. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кто бы ни участвовал в военных поставках России, он должен почувствовать серьезные последствия", - заявил Стано, отвечая на вопросы украинских журналистов касательно утверждений о применении против их страны вооружений, поставка которых Москве приписывается Пхеньяну.

Стано подчеркнул, что ЕС осуждает все страны, которые "поставляют России оружие", и намерен в связи с этим "продолжать и наращивать поставки оружия Украине".

В свою очередь представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан Ферри заявил, что "Еврокомиссия работает 24 часа в сутки со всеми странами мира, чтобы не допустить нарушения санкций и реэкспорта в Россию запчастей западного производства для российских ракет".

Ни Стано, ни Ферри не смогли дать ответа на вопрос, какова может быть эффективность таких санкций, если КНДР, находящаяся под ними десятилетиями, продолжает производить качественные вооружения.

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