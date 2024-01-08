Брейвик подал в суд на Норвегию

Норвежский террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, подал в суд на Норвегию из-за изоляции в тюрьме, при этом адвокат правого экстремиста Эйстейн Сторрвик считает, что Брейвик склонен к суициду. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Андерс Беринг Брейвик подал в суд на государство", - говорится в сообщении NRK.

Как сообщает телеканал, Сторрвик подчеркнул, что прошло более 12 лет с тех пор, как Брейвик был арестован после совершения теракта, и что на самом деле он находился в изоляции в течение всего этого периода.

Защищать интересы норвежского государства после иска Брейвика будет государственный прокурор Норвегии. В прокуратуре считают, что условия в тюрьме в Рингерике, где он содержится на данный момент, "достаточно хорошие".

До этого адвокат Брейвика подчеркивал, что окружной суд Осло может рассмотреть иск Брейвика весной 2024 года.

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