На севере Израиля сирены тревоги прозвучали второй раз за день

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, вновь сработали в северной части Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении.

Ранее военные сообщали о воздушной тревоге в северных районах страны в 13:45 по местному времени (15:45 по бакинскому времени).

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