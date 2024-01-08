https://news.day.az/world/1627819.html На севере Израиля сирены тревоги прозвучали второй раз за день
На севере Израиля сирены тревоги прозвучали второй раз за день
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, вновь сработали в северной части Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении.
Ранее военные сообщали о воздушной тревоге в северных районах страны в 13:45 по местному времени (15:45 по бакинскому времени).
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