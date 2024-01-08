Венгрия призвала руководство Евросоюза исправить собственные ошибки

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто призвал руководство Евросоюза (ЕС) исправить собственные ошибки. Соответствующий пост появился на его официальной странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик заявил, что нынешний 2024 год станет супергодом выборов, поскольку они пройдут в 78 странах мира и затронут почти четыре миллиарда человек. "Венгрия примет участие в выборах в Европарламент, но сотни миллионов граждан проголосуют также в США, Индии, Мексике и Великобритании", - отметил он.

Кроме того, дипломат объяснил, что данное событие поспособствует благоприятным изменениям в мире. "В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю и дать возможность руководству Европейского союза наконец увидеть реальность и, таким образом, иметь возможность исправить ошибки руководства, которые были допущены до сих пор", - сообщил автор поста.

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