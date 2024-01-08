Шиитская организация "Хезболлах" подтвердила гибель командира своего подразделения "Радван". Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хезболлах" выразила соболезнования в связи со смертью Виссама Хасана Тавила.

Высокопоставленный командир погиб в Ливане в результате израильского удара, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в службе безопасности. По их информации, командир и еще один член группировки находились в автомобиле, который попал под обстрел на юге страны. Один из источников подчеркнул, что ситуация теперь может обостриться.

Агентство AFP со ссылкой на представителя службы безопасности отмечает, что он играл ключевую роль в руководстве военными операциями на юге Ливана, откуда "Хезболлах" наносит удары по Израилю.

Ранее Армия Израиля сообщала о нанесении новых авиаударов по объектам "Хезболлах" в Ливане.

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