Премьер Франции подала в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в X написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент Франции удовлетворил отставку Борн и поблагодарил ее за "преданность делу и решимость".

Борн возглавляла Кабинет министров Франции с мая 2022 года.

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