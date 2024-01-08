https://news.day.az/world/1627878.html Премьер Франции подала в отставку
Премьер Франции подала в отставку
Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в X написал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Президент Франции удовлетворил отставку Борн и поблагодарил ее за "преданность делу и решимость".
Борн возглавляла Кабинет министров Франции с мая 2022 года.
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