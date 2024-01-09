Выступление Байдена прервали активисты
Выступление президента США Джо Байдена в Чарлстоне (штат Южная Каролина) было прервано активистами, потребовавшими прекращения боевых действий в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию вели ведущие телеканалы.
Одна из манифестантов выкрикнула, что Байдену следует добиваться прекращения боевых действий в Палестине. Далее активисты начали скандировать: "Прекратить огонь сейчас". В течение нескольких минут их вывели из зала. Сторонники Байдена также выкрикивали: "Еще четыре года". Байден ранее заявил, что намерен добиваться переизбрания на посту президента.
"Я понимаю их страсть. И я без шума работал с правительством Израиля, чтобы добиться от него сокращения [присутствия], в значительной степени уйти из Газы", - прокомментировал призывы активистов Байден. Он заверил, что в данных консультациях "использовал все, что мог".
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.
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