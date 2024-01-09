Во Франции требуют голосования по кандидатуре нового премьера

Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано потребовала в соцсети Х голосования по доверию новому премьер-министру, который придет на смену подавшей в отставкуглаве кабмина Элизабет Борн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по ее словам, Борн ушла в отставку, оставив за собой 23 статьи 49.3 (статья конституции, позволяющая премьеру провести законопроект в обход голосования депутатов) и запачканную демократию.

"Неважно, кем монарх ее заменит, мы требуем голосования доверия в парламенте!", - говорится в публикации.

Глава партии отметила, что без голосования партия выдвинет вотум недоверия новому премьеру.

До этого премьер-министр Франции Элизабет Борни приняла решение сложить полномочия. Президент Эммануэль Макрон принял ее отставку.

Ранее Макрон заявил, что Франции предстоит организовать "демографическую революцию".

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